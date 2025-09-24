Досталось не только Макрону: еще одного мирового лидера остановили в Нью-Йорке

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не пропустили в Нью-Йорке к зданию Генеральной Ассамблеи ООН из-за перекрытых дорог, предположительно, ради проезда американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил турецкий телеканал Halk TV .

Приблизительно в то же время в аналогичную пробку попал французский коллега Эрдогана Эммануэль Макрон. Позднее последний позвонил Трампу и в шутку попросил уступить дорогу.

Американский лидер согласился, но при условии, что пройти смогут только пешеходы. Тогда Макрон вылез из автомобиля и направился к Генассамблее пешком, фотографируясь с местными жителями.