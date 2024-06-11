Досмотр жителей правительственного квартала начали в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины начали досматривать жителей правительственного квартала Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

«СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — указали в ведомстве.

Там уточнили, что мероприятия проводятся в рамках режима военного положения в стране. В досмотрах помогают сотрудники сразу несколько ведомств, в том числе Нацполиция и Военная служба правопорядка ВСУ. Силовики досматривают помещения, офисы, общественные пространства, находящиеся на территории правительственного квартала. У людей проверяют документы и автомобили.

По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», силовики проверяют телефоны горожан. На Украине продолжает действовать военное положение. При этом президентский срок президента республики Владимира Зеленского официально закончился. Российский лидер Владимир Путин указал на то, что легитимность украинского главы государства закончилась.