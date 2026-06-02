«Дорогая будет цена». Володин предрек Армении судьбу Украины
Армению ждет судьба Украины — ее товары не пустят на европейские рынки. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«Украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению», — подчеркнул он.
По словам Володина, премьер-министр Армении Никол Пашинян скрывает от соотечественников последствия выхода из ЕАЭС: газ подорожает почти в четыре раза, миграционные льготы в России отменят, работать можно будет только по патентам.
Денежные переводы из России — почти четыре миллиарда долларов в год — резко упадут, а поставки цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды в Россию остановятся. Володин обвинил Пашиняна в том, что его не заботит судьба армянского народа.
«Он пытается переложить издержки присоединения к ЕС на ЕАЭС и Россию. Вероятно, взял личное обязательство и отрабатывает его. Дорогая будет цена», — заключил председатель Госдумы.
Ранее Пашинян пообещал, что компенсирует фермерам потери от урожая, который не удастся вывезти в Россию.