Дональд Трамп признался, что любит останавливать войны
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны, но для него это больше, чем просто увлечение. Об этом американский президент сказал на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил телеканал CNN.
Трамп вспомнил о телефонных переговорах с лидерами Таиланда и Камбоджи, когда он помог урегулировать конфликт между государствами.
«И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош», — сказал лидер США.
Он добавил, что в идеале такие вопросы должна решать ООН, но этого не происходит.
Ранее стало известно, что Трамп по прибытии в Малайзию станцевал с местными жителями. Активные телодвижения президента встретили аплодисментами.