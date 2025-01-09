Российский политолог Малек Дудаков заметил в интервью с RT , что критика на фоне пожаров в Лос-Анджелесе распространяется как на местном уровне, так и на уровне штата Калифорния.

По его словам, всем очевидна нехватка водных ресурсов.

«Огромная проблема с нехваткой водных ресурсов из-за того, что эта сфера из-за давления „зеленого“ лобби испытывает много проблем», — сказал собеседник.

Помимо прочего, Дудаков добавил, что избранный президент США Дональд Трамп ранее предлагал перенаправлять водные ресурсы с северной части Калифорнии на южную, но местные власти отказались от этих предложений, и теперь «собирают урожай» последствий.