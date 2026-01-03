Дом министра обороны Венесуэлы попал под бомбардировку

В ночь на 3 января в Венесуэле под бомбардировкой оказался дома министра обороны республики Владимира Падрино Лопеса. Об этом сообщило издание Sky News Arabia .

Находился ли Лопес в тот момент в здании, неизвестно, информация уточняется.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. В Каракасе зафиксировали несколько мощных взрывов на фоне пролетающих над столицей Венесуэлы боевых самолетов. Очевидец рассказывал, что под ударом могли оказаться военные базы флота.

По информации Reuters, южная часть Каракаса полностью обесточена. В районе поблизости находится крупная военная база. Предварительно, атака затронула также здание Генштаба армии Венесуэлы и президентский дворец.

Из данных сервиса Flightradar24 следует, что над воздушным пространством Венесуэлы в настоящее время нет ни одного гражданского самолета.