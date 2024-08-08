Экс-разведчик США Риттер объяснил причину прошедших в его доме обысков ФБР

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его доме из-за «опасений» американских властей по поводу возможных нарушений закона об иностранных агентах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

Риттер рассказал, что ордер на обыск, по всей видимости, связан с опасениями правительства США относительно нарушений закона о регистрации иностранных агентов. Подобные обвинения он отверг, добавив, что федеральное правительство пытается его запугать.

Издание Times Union сообщало, что правоохранители вынесли из дома Риттера «более двух десятков коробок».

В ФБР подтвердили РИА «Новости», что агенты "проводят мероприятия" по месту жительства экс-разведчика в рамках «федерального расследования», но никаких подробностей не привели.

Ранее Риттер комментировал обстрелы российских территорий со стороны Украины. Специалист подчеркнул, что ВСУ намеренно выбирают в качестве целей мирных жителей.