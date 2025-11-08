Дом детства Трампа выставили на продажу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке выставили на продажу дом, где прожил первые четыре года своей жизни президент США Дональд Трамп. Он находится в районе Jamaica Estates﻿ в Квинсе, написала газета The New York Times .

Жилое здание построил отец будущего американского лидера Фред в 1940 году. В доме располагаются пять спален. Вместе с подвалом его площадь составляет более 300 квадратных метров.

Жилище меняло владельцев четырежды. В 2008-м его продавали за 782,5 тысячи долларов, в 2016-м — за 1,4 миллиона, а в 2017-м — за 2,14 миллиона. В этом году его купил девелопер Томми Лин всего за 835 тысяч, поскольку дом сильно износился.

«В доме не было ни воды, ни электричества. Он был непригодным для жилья», — сказал Лин.

По словам девелопера, прорыв трубы вызвал появление плесени в подвале и на крыше. Лин принялся делать капремонт, на что у него ушло примерно 500 тысяч долларов. Всего было вложено в жилище более 1,3 миллиона. Сейчас дом продается за 2,3 миллиона долларов.

Как добавил Лин, он не планировал зарабатывать на этом много, а рассчитывал всего на 100 тысяч. Средняя цена на жилье в этом районе составляет 1,5 миллиона долларов.

