Комплекс домов Дэвида Линча выставили на продажу в Лос-Анджелесе

Комплекс из трех домов, принадлежавших американскому режиссеру Дэвиду Линчу, выставили на продажу в Лос-Анджелесе. Поместье оценили в 15 миллионов долларов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Variety.

По опубликованным данным, кинематографист жил в этих зданиях в течение 35 лет и создал здесь фильмы «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда». В комплексе находились штаб-квартира его компании Asymmetrical Productions, монтажная студия и кинозал.

На территории есть бассейн, панорамное окно, камин и двухэтажный гостевой дом. Напомним, Дэвид Линч умер 16 января 2025 года в возрасте 78 лет.