«Должны навести порядок». Лукашенко заявил о передачи власти в стране

Власть в Белоруссии должна перейти в руки молодежи. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, чьи слова привел Telegram-канал «Пул Первого» .

«Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления», — отметил он.

Глава государства посетил Витебскую область с рабочим визитом 24 октября и остался недоволен предоставленной ему отчетностью. Лукашенко назвал ситуацию в регионе позором и поручил навести железный порядок к 1 января.

Президент добавил, что от увиденного ему стало плохо. Особое внимание он уделил состоянию «полумертвых» животных в некоторых хозяйствах — так нельзя к ним относится, подчеркнул Лукашенко.