«Мне стало плохо вообще!» Лукашенко увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ситуацией в Витебской области. Его слова привело БелТА.
Глава государства провел совещание по мерам обеспечения устойчивого развития региона. Он назвал ситуацию с агропромышленным комплексом Витебской области печальной.
«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — сказал Лукашенко.
Он акцентировал внимание на состоянии животных в некоторых хозяйствах и заявил, что видит их полумертвыми. Президент поручил к 1 января навести в АПК Витебской области железный порядок.
Ранее Лукашенко призвал строить не офисы и дворцы, а коровники и жилье для населения.