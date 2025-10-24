«Мне стало плохо вообще!» Лукашенко увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился ситуацией в Витебской области. Его слова привело БелТА .

Глава государства провел совещание по мерам обеспечения устойчивого развития региона. Он назвал ситуацию с агропромышленным комплексом Витебской области печальной.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — сказал Лукашенко.

Он акцентировал внимание на состоянии животных в некоторых хозяйствах и заявил, что видит их полумертвыми. Президент поручил к 1 января навести в АПК Витебской области железный порядок.

Ранее Лукашенко призвал строить не офисы и дворцы, а коровники и жилье для населения.