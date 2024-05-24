Должна пройти смена поколений. Как Иран будет строить отношения с миром после гибели Раиси

В России оценили возможные последствия гибели Эбрахима Раиси. В дипломатических кругах полагают, что его смерть может еще сильнее накалить обстановку на Ближнем Востоке. Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что все будет зависеть от того, кто в итоге займет пост президента Ирана.

«Специфика Раиси была в том, что он, судя по всему, являлся преемником верховного лидера Ирана — Али Хаменеи», — заметил специалист.

Каргин напомнил, что Хаменеи сейчас 85 лет, и нового преемника ему выбирать нужно. Позицию президента в Иране он сравнил с должностью премьер-министра в президентской стране.

«Далее все зависит от того, кто встанет на позицию [Раиси], потому что этот человек, судя по всему, будет новым преемником. <…> Есть несколько кандидатур», — сказал собеседник 360.ru.

Первым он назвал исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммеда Мохбера, охарактеризовав политика как консерватора.

«А есть, например, экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад, которого, наоборот, считают реформатором. Есть еще вариант: сына Хаменеи — Моджтаба, ему 55 лет. И, в принципе, он тоже может занять эту позицию и стать преемником. Его считают таким серединным вариантом — и не консерватор, и не реформатор. От того, кто станет преемником, будет зависеть курс Ирана, отношения с США, Россией, в принципе, со всем миром», — пояснил эксперт.

По словам Каргина, отношения Ирана и Израиля изменятся только в том случае, если выяснится, что последний как-либо причастен к гибели Раиси и иранских чиновников.

«В этом случае просто будет большая война с опцией перехода в третью мировую. Однако я уверен, что этого не случится. <…> Если придут реформаторы к власти, они в любом случае улучшать отношения с Израилем не будут. Мое личное мнение, что у Израиля и Ирана улучшатся отношения только через много лет, когда произойдет смена поколений», — заключил собеседник 360.ru.