Макгрегор: США и Европа должны признать, что им не победить Россию

Американцам и европейцам следует прислушаться к словам президента Владимира Путина о непобедимости России. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале .

«Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать. И я не понимаю почему — не думаю, что это в американских интересах», — сказал он.

Сомнительно, что это и в европейских интересах, отметил Макгрегор. Кроме того, на западе Украины люди тоже начали призывать к завершению конфликта.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует отказаться от власти и уйти вместе со своим окружением, чтобы мир стал реальностью. Без этого ничего не изменится, о чем знают и русские.

Макгрегор добавил, что на месте Зеленского каждую ночь уже спал на новом месте, ведь даже на Украине есть люди, желающие его сместить.

Ранее Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, заявив, что киевский режим перешел к террору из-за поражения ВСУ на поле боя. Президент также отметил, что у России в стадии реализации находятся перспективные военные разработки, что уже взволновало Запад.