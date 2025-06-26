Долгую поездку Путина в Китай назвали необычным сигналом для Запада

Baijiahao: визит Путина в КНР стал сигналом об укреплении отношений стран

Президент Владимир Путин планирует в конце августа совершить визит в Китай. Поездка выбивается из привычной дипломатической практики, потому что она продлится целых четыре дня, сообщило издание Baijiahao .

О планах отправиться в Китай 31 августа глава государства объявил на фоне завершения ПМЭФ. Китайские аналитики посчитали поездку необычным сигналом, который вызовет переполох на Западе.

Издание отметило, что Белый дом неоднократно выражал опасения в связи с укреплением партнерства России и Китая. Новость о четырехдневном визите испугает американскую администрацию, потому что она свидетельствует о намерении государств игнорировать внешнее давление.

Ранее в КНР отправился министр обороны Андрей Белоусов. Он прибыл в страну для участия в совещании по линии ШОС, а также для переговоров с иностранными коллегами.

По данным RT, на мероприятии будут присутствовать главы оборонных ведомств, генсекретарь и директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.