Белоусов предупредил об угрожающем росте конфликтного потенциала в мире

Военно-политическая обстановка в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе возрос. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия», — процитировал его ТАСС.

Белоусов отметил, что фундаментальные основы стратегической стабильности начали разрушаться. Международные институты, призванные обеспечивать мировую стабильность, демонстрируют недопустимо низкую эффективность. Такая ситуация — следствие «деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования».

По словам министра, в мире открывается множество очагов нестабильности. В том числе — на пространстве ШОС и по ее периметру.

Как отметил RT, в среду Белоусов прибыл в Китай для участия в совещании по линии ШОС. Министр должен будет провести ряд двусторонних встреч с коллегами из государств — участников организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны, которые уже стали будничными, особенно печальны в агрессивных настроениях, поднимающихся сейчас в Европе. По его словам, Россия активно работает, чтобы предотвратить ядерное противостояние.