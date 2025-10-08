Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса. Интересы простых людей его не волнуют, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис .

Он обратил внимание на ситуацию, которая сейчас наблюдается во Франции. По словам эксперта, экономика республики достигла стагнации и практически пришла в упадок.

«Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. Правительство, похоже, потеряло контроль», — отметил Меркурис.

По мнению аналитика, последний год у Франции не было разумного руководства. Макрона интересуют только внешняя политика и грандиозные планы по европейской интеграции, а вопросы цен, здравоохранения или иммиграции для него скучны.

По данным издания Politico, Макрон спровоцировал политический кризис во Франции на фоне дефицита бюджета. Такая стратегия грозит крахом второй экономике Евросоюза.