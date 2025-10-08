«Долговое бремя». На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции
Меркурис: Макрон своей политикой довел Францию до упадка
Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса. Интересы простых людей его не волнуют, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
Он обратил внимание на ситуацию, которая сейчас наблюдается во Франции. По словам эксперта, экономика республики достигла стагнации и практически пришла в упадок.
«Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. Правительство, похоже, потеряло контроль», — отметил Меркурис.
По мнению аналитика, последний год у Франции не было разумного руководства. Макрона интересуют только внешняя политика и грандиозные планы по европейской интеграции, а вопросы цен, здравоохранения или иммиграции для него скучны.
По данным издания Politico, Макрон спровоцировал политический кризис во Франции на фоне дефицита бюджета. Такая стратегия грозит крахом второй экономике Евросоюза.