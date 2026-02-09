Документ о смерти Эпштейна подготовили за день до его гибели

Daily Mail: черновик документа о смерти Эпштейна сделали за день до его смерти

Черновик заявления о смерти Джеффри Эпштейна подготовили за день до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на обнародованные Минюстом США документы.

В заявлении прокурора США по округу Манхэттен Джеффри Бермана от 9 августа 2019 года указано, что «утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн <…> был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого объявлен мертвым».

Самого финансиста обнаружили без признаков жизни только на следующий день.

Ранее в распоряжении ФБР и Минюста оказалась полная запись с камер видеонаблюдения, сделанная в ночь смерти Эпштейна. Однако в обнародованном материале обнаружили пробел в минуту, что вызвало споры о возможном сокрытии информации.

Генпрокурор США Пэм Бонди пояснила, что пропуск произошел из-за процесса смены пленки видеокамеры. Официальной причиной смерти финансиста считают самоубийство.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск пообещал защиту всем, кто даст показания по делу Эпштейна.