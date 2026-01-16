«Договориться не удалось». Польша злостно мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну

Французские трофейные документы показали, что Польша мешала переговорам между СССР, Британией и Францией. Они могли бы предотвратить Вторую мировую войну, рассказал в интервью РИА «Новости» глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«В свое время по поручению президента России мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, воспользовались трофейными документами», — сказал он.

После захвата Парижа в 1940 году немцы перевезли французские архивы в Германию. Позже, после Великой Отечественной войны, эти документы вместе с немецкими фондами оказались в Советском Союзе в рамках компенсаторной реституции.

Среди них были документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Когда их начали изучать, выяснилось, что в них подробно описано, как поляки мешали переговорам Франции, Великобритании и СССР о создании союза против нацистов и Гитлера, отметил глава Росархива.

Он отметил, что в 1939 году существовали различные пути предотвращения войны и Советский Союз стремился заключить такой договор.

«Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали», — добавил Артизов.

