Договоренность Южной Кореи и США о денуклеаризации КНДР назвали пустой болтовней

Прекращение ядерной программы КНДР стал одной из тем обсуждения госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена. Они заявили о продолжении соблюдения международных санкций и давления на КНДР для полной денуклеаризации. Все подобные заявления не более чем пустая болтовня. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Владимр Сипров.

Он подчеркнул, что ядерная программа КНДР позволяет стране поддерживать свой суверенитет и идти по собственному пути развития, несмотря на огромное внешнее давление.

«КНДР молодцы: они не только развивают ядерные программы, но и разработали гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также самостоятельно строят эсминцы на отечественной базе», — заявил Сипров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стран, которые готовы отстаивать свой технологический суверенитет для сохранения политической независимости, очень мало. Именно поэтому ядерная программа так раздражает соседние Японию и Южную Корею, которые в своей политике ориентируются на Запад.

Еще одним раздражителем США и их союзников в регионе Сипров назвал усиление сотрудничества России и КНДР.

«Для них сближение наших стран крайне нежелательно и недопустимо. Это не хотят ни европейцы, ни новая администрация США. Россия уже получила очень мощного, хоть и не большого, но при этом мотивированного суверенного союзника на Дальнем Востоке», — подытожил Сипров.

В конце мая лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления во время учений военно-воздушных сил страны объявил о переводе армии в режим постоянной готовности, чтобы в любой момент военные были готовы вступить в войну. В ходе маневров солдаты отработали действия по нейтрализации крылатых ракет, а также провели испытания новой планирующей авиабомбы.