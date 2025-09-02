Договор о газе для Китая сочли дипломатической победой Путина

Президент России Владимир Путин добился продвижения по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай. Об этом сообщил Bloomberg.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в Пекине, что компания подписала соглашение о строительстве трубопровода через Монголию. По его словам, по газопроводу может ежегодно поступать до 50 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет.

Хотя китайская сторона пока не раскрыла деталей сделки, издание отмечает, что сам факт подписания документа можно считать дипломатическим успехом Москвы. Путин годами добивался движения по проекту, который должен заменить утраченные европейские рынки.

Договоренности были объявлены на фоне теплой встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал президента России «старым другом» и заявил, что отношения двух стран «выдержали проверку временем». Путин, в свою очередь, подчеркнул, что связи находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

Кроме того, Китай сообщил о запуске тестового безвизового режима для граждан России с обычными паспортами. По оценкам российских лоббистов, это увеличит поток туристических и бизнес-поездок на 30-40%.

Тем не менее, как подчеркивает Bloomberg, ключевые параметры сделки — цена, сроки строительства и начало поставок — пока не определены. Издание отмечает, что юридически обязывающее соглашение без цены выглядит скорее как политический жест, чем как полноценный коммерческий контракт.

Кремль сегодня опубликовал список документов, подписанных при визите Путина в Китай. Соглашения касаются самых разных сфер — от сельского хозяйства, здравоохранения и образования до космоса, атомной энергетики и СМИ. Среди ключевых документов — договор о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.