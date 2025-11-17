Догнать и перегнать. США неожиданно заговорили об оружии в терминах СССР

США объявили о запуске масштабной программы SkyFoundry, в рамках которой армия планирует наладить собственное производство беспилотников. Министр американской армии Дэниел Дрисколл в беседе с CBS заявил, что количество такой техники превысит запасы Китая.

По словам Дрисколла, задача программы — перестроить американскую промышленную базу так, чтобы ключевые компоненты для беспилотников производились внутри страны.

Речь идет о датчиках, двигателях, печатных платах и других деталях, которые сейчас трудно закупать частным компаниям. Армия собирается выпускать такие элементы на собственных базах и предоставлять к ним доступ гражданскому сектору.

США намерены полностью исключить китайские комплектующие из цепочек поставок. В Пентагоне считают, что это позволит снизить зависимость от внешних производителей и защитить разработку американских беспилотных систем.

«Мы невероятно быстро догоним и перегоним китайцев», — объяснил планы командования Дрисколл.

Пока армия не уточняет, какие именно модели планируется выпускать по программе SkyFoundry. Однако, по данным американских СМИ, речь идет прежде всего о FPV-дронах и разведывательных платформах, которые могут использоваться в массовом количестве.

При этом Пентагон поздно начал переходить к современным беспилотным технологиям. Например, FPV-дроны с волоконно-оптическим управлением появились в американских войсках только этим летом, и пока лишь на уровне испытательных образцов.

Ранее войска беспилотных систем появились в России.