DOGE уличил администрацию Байдена в планах потратить $15 млн на презервативы для Газы

Команда бывшего президента США тратила деньги как «пьяные матросы». Об этом сообщила в рамках своего первого брифинга новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я хотела бы обратить внимание каждого из вас на то, что в 2024 году, когда Байден был в Овальном кабинете или спал где-то наверху, я не знаю точно, стоимость яиц выросла на 65% в этой стране», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, администрация бывшего американского лидера и министерство сельского хозяйства отдали приказ убить более ста миллионов куриц, что стало причиной дефицита и роста цен.

Также пресс-секретарь Белого дома привела данные возглавляемого Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE), согласно которым администрация Байдена собиралась потратить 15 миллионов долларов американских налогоплательщиков на закупку презервативов для сектора Газа.

В начале декабря Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий так называемую байденомику, объяснив схему финансирования Украины администрацией Джо Байдена.