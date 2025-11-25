DOGE опроверг информацию Reuters о своем расформировании

Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг сообщение Reuters о своем расформировании. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«Как обычно, это фейковые новости от Reuters. Только на прошлой неделе DOGE прекратило действие 78 неэффективных контрактов и сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов», — указали в публикации.

В DOGE пообещали вернуться через несколько дней с регулярной пятничной сводкой. Пост поддержал миллиардер Илон Маск.

«Reuters — худший», — написал он в комментарии.

Ранее агентство со ссылкой на директора управления кадровой службы США Скотта Купора сообщило, что функционал DOGE частично передали управлению и что департамент якобы фактически прекратил работу.