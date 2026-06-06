Додон заявил, что власти Молдавии могут спровоцировать досрочные выборы

Молдавские власти могут пойти на провокацию досрочных выборов, если перестанут получать деньги от Запада. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» бывший президент государства, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на ПМЭФ-2026.

По его словам, досрочные парламентские выборы путем отставки правительства возможны исключительно в случаях существенных геополитических шоков.

«В условиях, когда, к примеру, Запад не сможет обеспечивать 1,5-2 миллиарда евро для поддержки бюджетных расходов, тогда, возможно, сама власть Майи Санду (президента Молдавии — прим.ред.) пойдет на этот сценарий», — сказал Додон.

Ранее бывший молдавский лидер заявил, что страна не вступит в Евросоюз в ближайшие пять-шесть лет. По его словам, на сегодняшний день ЕС не заинтересован в расширении.