Додон намекнул на свое участие в выборах президента Молдавии

Экс-лидер Молдавии Додон не исключил своего участия в выборах президента

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон предположил, что осенью он может стать участником президентских выборов. Об этом политик заявил в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

«Я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год», — указал экс-президент Молдавии.

Он подчеркнул, что будет баллотироваться в том случае, если не найдется единого кандидата от оппозиции. При этом политик обратил внимание, что он не собирается «любой ценой» участвовать в выборах. Желания «взять реванш» над Майей Санду нет, продолжил он., но есть стремление поменять власть, которая проводит разрушительную для страны политику.

«Для нас важнее результат. Цель. А цель — поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул раскритиковала политический курс молдавского правительства, подчеркнув, что Санду продвигает отказ от семейных ценностей и цензуру в стране.