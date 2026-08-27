Додик заявил о планах встретиться с Путиным в Москве в сентябре

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине партии Милорад Додик заявил о планах посетить Россию в конце сентября. Он рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщил политик в соцсети X .

Додик в четверг провел встречу с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым. Стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и политическую ситуацию в регионе и мире. Политик подтвердил, что возглавит делегацию Республики Сербской в Москве и продолжит переговоры, начатые в мае.

Додик отметил, что поддерживает Россию в ее усилиях по сохранению государственных и национальных ценностей.

«Россия ведет справедливую оборонительную войну, и очевидно, что это не конфликт Украины и РФ, но война части ЕС против России», — написал он.

В июле Додик заявлял, что Республика Сербская желает России победы в спецоперации.