«Дочка» Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций

«Коммерсант»: «дочка» Bank of China свернет операции с банками РФ под санкциями

Российская дочерняя структура китайского Bank of China — «Бэнк оф Чайна» — приостанавливает операции с российскими банками, попавшими в санкционный список США. Об этом сообщил «Коммерсант» .

С другими российскими банками финансовая организация по-прежнему продолжит сотрудничать. По информации издания, основой бизнеса «Бэнк оф Чайна» были платежи в юанях между Россией и Китаем.

Эксперты отметили, что трафик платежей будет смещаться в сторону небанковских посредников. Источники издания также высказали мнение, что решение о приостановке операций приняли из-за рисков вторичных санкций.

Ранее Министерство финансов США расширило механизм вторичных санкций против банков, сотрудничающих с Россией. Ведомство изменило определение российской «военно-промышленной базы», из-за чего выросло число подсанкционных компаний. До этого под ограничения попадали лишь финансовые организации, проводящие «существенные» операции.