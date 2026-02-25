Растерзавшего две семьи маньяка Петриченко приговорили к 14 годам колонии

Суд вынес приговор маньяку Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семи человек. Как стало известно 360.ru, преступника приговорили к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с него взыскали 10 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Петриченко совершил расправу над двумя семьями еще в 1992 году. С будущими жертвами он познакомился на вокзале Свердловск-Пассажирский. После совместного распития алкоголя компания пригласила мужчину в гости в квартиру в Каменске-Уральском.

Там злоумышленник добавил в напитки клофелин и опоил им пятерых взрослых. Когда они уснули, нанес им удары молотком по голове.

Затем Петриченко выманил на кухню двух детей, расправился с ними аналогичным образом и похитил все найденное в квартире имущество.