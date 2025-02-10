Фонд R.T. Weatherman Foundation, который возглавляет дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, поставляет помощь украинцам. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«У украинцев, возможно, нет лучшего друга, чем Моббс», — подчеркнуло издание.

R.T. Weatherman Foundation занимается не только вывозом раненых американских наемников и репатриацией тел погибших с территории Украины, но и поставляет лекарства и медицинские приборы нескольким десяткам организаций, оказывающим помощь украинским больницам.

В социальных сетях дочь Келлога неоднократно показала себя как сторонница Украины. Она публиковала посты, в которых возмущалась низкими темпами оказания помощи Киеву при руководстве Байдена.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины заявил, что американский президент хочет остановить боевые действия, после чего планирует начать переговоры по урегулированию кризиса.