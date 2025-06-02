Дочь избранного президента Польши Навроцкого стала звездой соцсетей

Дочь Кароля Навроцкого, одержавшего победу во втором туре президентских выборов в Польше, привлекла внимание публики во время выступления отца. Об этом сообщила радиостанция RMF24 .

Видео с фрагментами речи Навроцкого широко распространились в социальных сетях и менее чем за сутки набрали миллионы просмотров. Такую популярность выступлению обеспечила не его речь, а эксцентричное поведение дочери политика Катаржины.

Девочка стояла позади отца вместе с матерью Мартой Навроцкой, а также старшими братьями Энтони и Даниэлем. Она затмила отца милыми детскими шалостями.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Катаржина, одетая в синее платье с бантиком, с двумя хвостиками на голове, махала рукой в камеры, показывала сердечки, танцевала, широко улыбалась и постоянно шептала что-то маме. Также операторы поймали моменты, как девочка взяла в руки флаг Польши и поиграла с ним, поковырялась в зубах и широко раскидывала руки.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избрали президентом Польши во втором туре голосования. Он смог набрать 50,89% голосов, обойдя чуть больше чем на один процент своего соперника от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского.