Дочь Брижит Макрон раскрыла подробности изменения внешности матери

Младшая дочь первой леди Франции Тифан Озьер раскрыла подробности изменения во внешности матери. О судебном процессе по делу о кибербуллинге Бриджит Макрон написало издание Quest France .

По словам дочери, мать поменяла имидж из-за скандала со сменой пола* и после того, как в Сети ее стали сравнивать с мужчиной.

«Матери всегда приходится следить за своей одеждой и позами на публике из-за этой ложной информации. Она знает, что ее образ могут использовать против нее и исказить», — заявила Озьер в суде.

Женщина добавила, что Бриджит Макрон постоянно подвергается нападкам, которые ей сложно игнорировать.

Ранее журналисты обратили внимание на старое видео, на котором Бриджит принимает позу, свойственную «мужчинам средних лет» — сидя на стуле с раздвинутыми ногами. Представительницам прекрасного пола чисто физически неудобно так сидеть, отметили в Сети.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.