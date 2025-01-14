Дочь Авиньонского монстра обвинила отца в сексуальном насилии

Дочь Доминико Пелико, известного как Авиньонский монстр, обвинила отца в том, что он накачивал ее наркотиками, как и мать, чтобы затем подвергнуть сексуальному насилию. Об этом сообщило издание People .

Каролина Дариан рассказала, что полицейские показали ей сделанные отцом фотографии, где она спала. Тогда она заподозрила, что тоже могла быть его жертвой. По словам женщины, сначала она себя не узнала.

«Я пережила эффект диссоциации. Мне было трудно узнавать себя с самого начала», — призналась она журналистам.

На фотографиях она лежала без сознания в постели в одном нижнем белье и рубашке. Один из полицейских заметил, что у нее на щеке имеется такая же отметина, как и на снимке.

Дариан призналась, что после этого она заметила сходство между этими фотографиями и теми, на которых была запечатлена ее мать во время жестокого обращения со стороны супруга и других мужчин. Женщина пояснила, что лежала на левом боку, как и ее мать на всех снимках.

Сам Доминик Пелико отрицал, что издевался над дочерью, но Дариан ему не верит, хоть и признает, что у нее нет никаких доказательств жестокого обращения с его стороны.

В конце 2024 года французский суд приговорил 71-летнего Доминика Пелико к 20 годам лишения свободы.