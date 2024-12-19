«Добро пожаловать, Дональд». Зеленский фамильярно отозвался о Трампе на саммите ЕС

Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать» и похвалил за силу на саммите ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе высказался о скором вступлении Дональда Трампа в должность президента США, фамильярно сказав ему «добро пожаловать» и похвалив политика за силу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд», — заявил Зеленский, назвав американского политика по имени.

Он при этом добавил, что хотел бы обсудить с Трампом конфликт, рассказав ему все детали, так как тот не в курсе всех нюансов. Кроме того, ему бы хотелось выслушать позицию американского лидера и передать свою.

Зеленский также отметил, что хотел бы видеть Трампа на стороне Киева. По его словам, американский политик является сильной личностью.

Трансляция с конференции показала Европейская комиссия.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что немецкий канцлер Олаф Шольц обсудил с Трампом украинский конфликт по телефону. При этом политики согласились с тем, что пора искать путь к устойчивому миру.