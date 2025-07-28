«Добавим глаза». Создатели «Южного Парка» извинились перед Трампом за микропенис

Создатели культового американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун с юмором отреагировали на возмущение Белого дома из-за появления в кадре обнаженного президента США Дональда Трампа. Извинения авторов мульта привела газета The Guardian .

«Нам очень жаль», — лаконично ответил Паркер на гневную реакцию администрации президента по поводу премьеры 27-го сезона, в которой Трамп появился обнаженный в постели с Сатаной.

В газете отметили, что извинения Паркер сопроводил «невозмутимым комичным взглядом».

В эпизоде мультфильма есть сцена с гиперреалистичным дипфейковым видео, на котором обнаженный Трамп идет по пустыне, в кадре звучат фразы о маленьких гениталиях президента.

Позже Паркер рассказал, что с продюсерами они уже обсуждали этот эпизод, и диалог продлился четыре дня. Продюсеры предложили «сделать пенис размытым», но создатели мультсериала от идеи отказались. Второй соавтор «Южного парка» Стоун добавил, что команда решила «добавить глаза» на пенис, чтобы сделать его персонажем, и тогда не нужно будет ничего размывать.

«Южный парк» после двухлетнего перерыва вернулся на экраны с провокационным эпизодом про Трампа, связав его с делом Эпштейна, отметило издание kp.ru.