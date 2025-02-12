Косачев: до прорывов в отношениях РФ и США еще далеко из-за накопившихся проблем

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал телефонный разговор президентов РФ и США, отметив, что беседа была содержательной, но до прорывов в отношениях между нашими странами еще далеко. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Уверен, что до прорывов еще далеко — слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики стран НАТО осознанно препятствовали любому прогрессу», — заявил он.

Косачев добавил, что теперь важно, как быстро смогут согласовать личную встречу глав государств, о которой они договорились. И насколько качественно ее подготовят. Он также подчеркнул, что переговоры должны начаться «немедленно».

Сенатор убежден, что в сложившейся ситуации у сторон нет права на ошибку, на что, вероятно, и будут ориентированы лидеры команд переговорщиков. Косачев отметил, что украинские и европейские политики, спровоцировавшие конфликт на Украине, ответят за совершенные ими ошибки перед своими избирателями.

Ранее Трамп оценил разговор с президентом Украины Владимир Зеленским, отметив, что он прошел «очень хорошо» и тот хочет мира, как и российский лидер.