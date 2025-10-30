Политолог Евстафьев заявил, что слова Трампа об атомной бомбардировке унижают память ветеранов Второй мировой

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире авторской программы на радио Sputnik резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал атомные удары по Хиросиме и Нагасаки лишь небольшим столкновением.

По мнению специалиста, такое отношение принижает подвиг американских солдат времен Второй мировой войны, сравнивая боевые действия с незначительным событием вроде ограбления магазина.

«Оказывается, ветераны, проливавшие кровь за Америку, были участниками не великой войны на Тихом океане, а "меленького недоразумения". Это что, рейдерский захват японского супермаркета получается?» — отметил Евстафьев.

Высказывание Трампа подчеркивает непонимание исторического значения трагедий прошлого и является проявлением пренебрежительного отношения к памяти погибших воинов, подытожил политолог.