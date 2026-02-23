Кирилл Дмитриев назвал концом короны фото брата короля Карла III бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре. Свое мнение спецпредставитель президента России высказал в соцсети X .

Активисты повесили в музее фотографию бывшего принца Эндрю, сделанную после его допроса. Под снимком в рамке красовалась подпись: «Вот теперь он вспотел, 2026», которая намекает на выражение страха на лице экс-принца.

«Конец британской короны», — написал Дмитриев, прокомментировав сообщение о событии в Лувре.

Перед рейдом по задержанию Маунтбеттена-Виндзора правоохранители, проводившие операцию по задержанию, отключили внутреннюю IT-систему полиции графства Норфолк. Таким образом, они хотели предотвратить утечку информации об этом историческом задержании.