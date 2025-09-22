Люди наконец стали распознавать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

Он сделал такое заявление на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.

«Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал Дмитриев.

Он выразил мнение, что «партнерство левых с фейковыми новостями рухнет». Большинство людей хотят мира, правды, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.

Панихида по Кирку началась в воскресенье на стадионе State Farm в штате Аризона. На траурном мероприятии заметили президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.