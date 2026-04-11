Дмитриев: Британия готовит план, чтобы привести всю страну к войне

Правительство Великобритании занялось подготовкой перехода страны к войне. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сообщение он опубликовал в соцсети X .

Поводом для комментария стали публикации ряда британских порталов, которые рассказали о планах Лондона. До этого начальник Генштаба королевства заявил, что руководство по гражданской обороне могут обновить.

«Великобритания готовит новый план, чтобы подготовить всю страну к переходу к войне. Сумасшедшие поджигатели войны Стармера. Как насчет плана перехода к деэскалации, реэмиграции, миру и процветанию?» — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ отметил публикации о росте импорта российского газа в ЕС. Он заявил, что Европа нуждается в России для выживания. По его словам, так и предполагалось.