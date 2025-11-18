Дмитриев заявил, что Россия и США обсудили возможный обмен заключенными

Россия и США провели переговоры о возможности еще одного обмена заключенными. Об этом в беседе с Axios заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

По его словам, вопрос обмена подняли во время визита в США в конце октября. На встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и другие сотрудники американской администрации. Переговоры прошли конструктивно, но конкретных договоренностей достигнуть не удалось.

«Я встретился с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа для обсуждения ряда вопросов гуманитарного характера, таких как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона», — сказал Дмитриев.

В июле этого года в МИД России допустили новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Как отметил замглавы министерства Сергей Рябков, вопрос остался на повестке дня.