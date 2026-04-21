Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен использует каждый кризис в свою пользу
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость о рассмотрении Евросоюзом возможность возобновления совместных закупок газа на фоне энергетического кризиса. Об этом он написал в соцсети X.
«[Глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен <…> использует каждый кризис одинаково: ослабляет европейские государства, централизует власть в Брюсселе и навязывает всем остальным дорогостоящие и ошибочные решения», — отметил Дмитриев.
Так глава РФПИ отреагировал на публикацию издания Politico. Газета обратила внимание, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу поставок.
В конце марта глава Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен назвала болезненным быстрый отказ от российского газа.