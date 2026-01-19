Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером 20 января

Axios заявил о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером 20 января

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проведет в Давосе переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Axios Барак Равид.

Он отметил, что встреча пройдет 20 января.

«Дмитриев завтра в Давосе встретится с <…> Уиткоффом и Кушнером», — подчеркнул Равид.

Ранее о планах руководителя РФПИ посетить Всемирный экономический форум в США сообщило агентство Reuters. В Давос традиционно приедут представители политической и деловой элиты, чтобы обсудить ряд важных вопросов, в том числе темы международной безопасности, мировой экономики и развитие искусственного интеллекта.

Форум будет проходить с 19 по 23 января. Его ключевой темой станет «Дух диалога», хотя изначально мероприятие собирались посвятить урегулированию украинского конфликта. В итоге название изменили на фоне внешнеполитической активности и заявлений со стороны Белого дома. Особое внимание участники форума планируют уделить ситуации вокруг Гренландии.