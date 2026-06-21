Дмитриев в шутку попросил инопланетян заняться Мерцем после отставки Стармера

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян заняться канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, убедив его уйти в отставку. Об этом он написал в соцсети Х .

«Дорогие инопланетяне, спасибо вам, что вы проявили ваше всемогущество и добродетель и убедили [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера уйти в отставку в течение двух недель после просьбы. Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги еще хуже», — написал Дмитриев.

По его словам, немецкий канцлер разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, а также плохими энергетическими и экономическими решениями. Глава РФПИ добавил, что возможен и другой вариант — заставить Мерца изменить всю его ошибочную политику.

Ранее Дмитриев пошутил, что скорая отставка Стармера объединила всех, поддержав в этом пожелании президента США Дональда Трампа.