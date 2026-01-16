Дмитриев в шутку назвал Канаду 52-м штатом США

Кирилл Дмитриев усомнился в самостоятельности Канады, назвав ее еще одним штатом Америки. Так спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X .

На фоне обсуждения двустороннего экономического сотрудничества представителями Китая и Канады в соцсети появился пост о том, что «коммунистический диктатор Карни (глава кабмина Канады Марк Карни — прим. ред.) восхваляет коммунистический Китай».

В ответ на это Дмитриев иронично высказался о суверенности решений страны, а также упомянул еще одну зону интереса США.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал он в X.

Ранее политолог Журавлев предположил, что США уже не откажутся от идеи присоединить Гренландию. Это может стать важным символом лидерства США в мире.