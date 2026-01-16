Политолог Журавлев предположил, что США уже не откажутся от идеи присоединить Гренландию

Вопрос о притязаниях Соединенных Штатов на Гренландию становится все острее. Ситуацию прокомментировал политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По мнению эксперта, Соединенные Штаты вряд ли отступятся от цели присоединения острова. Для американского лидера Дональда Трампа приобретение Гренландии станет важным символом лидерства США в мире, пояснил специалист.

«Эскалация неизбежна, потому что Трамп старается идти до конца. Вопрос в том, в какой форме эта эскалация будет», — подчеркнул аналитик.

Как пояснил Журавлев, успешный опыт операции в Венесуэле — насильственного захвата президента Мадуро — сложно повторить применительно к целому островному государству.