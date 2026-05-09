Дмитриев уличил Обаму в панике из-за скандала с Russiagate

Бывший президент США Барак Обама выходит из тени, потому что надеется получить дополнительную защиту. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал видео со встречей премьер-министра Канады Марка Карни и Обамы.

По его словам, экс-лидер запаниковал после предъявленных ему обвинений от нацразведки США. Дмитриев напомнил, что именно Обама был «автором выдумки» о Russiagate — теории о российском следе в выборах американского президента в 2016 году, которую впоследствии опровергли.

«Президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст [ему] дополнительную защиту», — уточнил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал заявление Национальной разведки США снятием масок. Американское ведомство подтвердило, что за созданием мифа о вмешательстве России во внутреннюю политику страны стоял Обама.