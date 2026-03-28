В Евросоюзе отреагировали на энергетический кризис с опозданием. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл в соцсети X сравнил сложившуюся ситуацию с отложенным будильником.

Он отметил, что спустя месяц после начала энергетического кризиса в Евросоюзе европейцы начали осознать его масштабы.

«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку „отложить“ на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — написал он.

Дмитриев добавил, что европейские бюрократы могли бы почитать его посты. Это позволило бы им лучше понять масштабы энергокризиса.

Ранее Дмитриев заявил, что разжигатели войны своими нападками на встречу американских и российских парламентариев пытаются помешать диалогу России и США. Они стремятся к продолжению украинского конфликта.