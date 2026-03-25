Великобритания и Евросоюз скоро станут похожи на мир из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Такое ироничное сравнение сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X .

Дмитриев отреагировал на пост одного из пользователей с отрывком из фильма.

«Извините, но похоже, что в следующем месяце это будет больше похоже на ЕС или Великобританию», — написал он.

Сюжет серии фильмов «Безумный Макс» разворачивается в постапокалиптическом мире после ядерной войны. Герои там борются за выживание и основные ресурсы — воду и топливо — среди бесплодных пустошей.

Ранее глава РФПИ заявил, что убытки Европейского союза из-за введенных ограничений на энергоресурсы против России к концу 2026 года могут достигнуть трех триллионов евро. Это приведет к краху и деиндустриализации.