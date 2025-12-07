Европейские дипломаты впали в панику из-за собственных же проблем. Так спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал обвинения о якобы планируемом захвате Европы. Пост он опубликовал в соцсети X .

Среди актуальных вопросов для обсуждения в европейских странах Дмитриев назвал неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру.

«Сделайте Европу великой снова», — призвал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заподозрил Дмитриева и Маска в намерении поделить и начать эксплуатировать Европу. Для подписчиков он запустил опрос, в котором можно было выбрать варианты дальнейших действий.