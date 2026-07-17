Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев осудил присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула. Об этом он написал в соцсети X .

«Могут ли члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма?» — задался он вопросом.

Дмитриев также пояснил подписчикам, что пэрство — это британский почетный титул, предоставляющий пожизненное место в Палате лордов. Его присуждают за политическую службу или общественные заслуги. Неизвестно, за что уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер поощрил Хана.

Прошлой осенью издание Express сообщало, что мэр знал о бандах педофилов, насилующих девочек в отелях в Лондоне, но публично отрицал их существование.

Ранее в британском Бристоле работника детсада приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование ребенка.